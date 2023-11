La DREV et la Fondation CentraleSupélec vous invitent à la cérémonie des Bourses Sébastienne Guyot CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette La DREV et la Fondation CentraleSupélec vous invitent à la cérémonie des Bourses Sébastienne Guyot CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette, 30 novembre 2023, Gif-sur-Yvette. La DREV et la Fondation CentraleSupélec vous invitent à la cérémonie des Bourses Sébastienne Guyot Jeudi 30 novembre, 12h30 CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Les Bourses Sébastienne Guyot sont destinées spécifiquement aux jeunes filles et ont pour objectif de permettre à des étudiantes en situation financière fragile de poursuivre leurs études au sein de CentraleSupélec dans les meilleures conditions.

La sélection des lauréates combine deux critères : conditions de ressources et motivation des candidates CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

