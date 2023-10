Campus Comedy Tour CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Campus Comedy Tour CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette, 23 octobre 2023, Gif-sur-Yvette. Campus Comedy Tour Lundi 23 octobre, 20h00 CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgW8F6IeHyK9tmi-UcW2EBksH8zFQiiAp0eWrb0AAJTOQmdg/viewform?fbclid=PAAaaw81j-Us_hi9tGN-lyRQAhixA3e5flV4ZC6mhe5XEflljaKZCTXWXfSvo_aem_ARhHjzGZHXQlNr9BIZJ0DNRJFQ7SWROuIilnpHTBZLshcAAImfd79c2L5smIWsaCoNM Trois élèves volontaires de CS auront la chance de s’essayer au stand-up en première partie d’un show assuré par 3 stand-uppeur professionnels. L’élève ayant reçu le plus de voies aura l’honneur de représenter CS lors de la grande finale à Paris

Les étudiants qui souhaitent faire le stand-up doivent remplir le formulaire ci-dessous CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T20:00:00+02:00 – 2023-10-23T22:00:00+02:00

2023-10-23T20:00:00+02:00 – 2023-10-23T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Adresse 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette latitude longitude 48.709687;2.16794

CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/