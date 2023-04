Evenement Journée réseau chaleur et froid urbains CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Evenement Journée réseau chaleur et froid urbains CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau, 19 avril 2023, Gif-sur-Yvette. Evenement Journée réseau chaleur et froid urbains Mercredi 19 avril, 09h00 CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD4Ml_MrwvhmU7CyHKee_A-XtmFUqYZGtJeyOOIIRwtBsyyg/viewform »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T09:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:30:00+02:00

2023-04-19T09:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Adresse 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette

CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Evenement Journée réseau chaleur et froid urbains CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau 2023-04-19 was last modified: by Evenement Journée réseau chaleur et froid urbains CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau 19 avril 2023 bâtiment Bouygues CentraleSupélec Gif-sur-Yvette théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne