Café frappé Jeudi 13 avril, 12h30 CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau

Pourquoi l’agriculture, compte tenu de ses impacts environnementaux, sociaux et sanitaires délétères, n’arrive-t-elle pas à se réformer ?

Quel avenir pour une agriculture non conventionnelle ?

Quels leviers pour changer les pratiques et modèles ?

N’avons-nous le choix qu’entre une agriculture industrielle aux effets environnementaux, sociaux et sanitaires délétères et une agroécologie irresponsable économiquement et socialement car insuffisamment productive ?

Pour nous aider à comprendre la situation, Xavier Poux nous fera part de son expérience sur le sujet, des écueils rencontrés et des solutions entrevues pour y remédier. Xavier Poux est ingénieur agronome AgroParisTech, docteur en économie rurale (thèse sur l’analyse d’un système agraire régional).

Accessible sur la webtv pour les campus de Rennes et Metz

