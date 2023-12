Conférence « Les transports motorisés propres : éternel mythe ou prochaine réalité ? » CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Conférence « Les transports motorisés propres : éternel mythe ou prochaine réalité ? »

Mardi 12 décembre, 17h00
CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau
Entrée libre

Laurent Castaignède, diplômé de l'école Centrale en 1993, a fondé le bureau d'études BCO2 d'analyse d'impacts environnementaux et a écrit plusieurs livres aux éditions Ecosociété ('Airvore ou la face obscure des transports', 'La ruée vers la voiture électrique, entre miracle et désastre'….). Au travers de ses analyses historiques, il souligne à quel point la mise à disposition de moyens de transports plus rapides et meilleur marché a très souvent conduit au rallongement des distances plutôt qu'au raccourcissement des durées parcourues. Il prône la sobriété tant dans les moyens de transports choisis que dans leur utilisation.

Cette conférence-débat s'articulera en plusieurs temps :

empreinte environnementale du secteur des transports actuels,

augmentation historique de leur usage,

principales leçons de l’histoire,

prospectives conventionnelles avec son point de vue sur la nécessaire réorientation du secteur,

débat de la salle.

L'événement se terminera par un pot convivia : nous vous attendons nombreux :) !

CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau
9 rue Joliot-Curie 91190 Gif -sur -Yvette
Gif-sur-Yvette 91190

cafes-frappes@listes.centralesupelec.fr
http://www.bco2.fr

