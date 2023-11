Café Frappé « Être ingénieur·e face à l’urgence climatique : vaut-il mieux en rire ou inverser une matrice ? » CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau Gif-sur-Yvette, 30 novembre 2023, Gif-sur-Yvette.

Café Frappé « Être ingénieur·e face à l’urgence climatique : vaut-il mieux en rire ou inverser une matrice ? » Jeudi 30 novembre, 17h00 CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau Entrée libre

A l’occasion d’ApArtés, festival artistique organisé par le Bureau des Arts de CentraleSupélec, les Cafés Frappés vous proposent d’allier humour et écologie au théâtre avec Matthieu Brillard, devenu vidéaste et humoriste après des études d’ingénieur et un début de carrière dans le marketing.

Après un spectacle dans lequel il incarnait Jésus et apportait sur scène le rapport Meadows, Matthieu continue dans l’humour écolo en participant au podcast « L’Avis de Mamère » avant de créer l’émission « Un Café Décroissant« sur TV4Planet dans laquelle il reçoit dans chaque épisode un expert de la transition écologique et un humoriste.

Il a reçu d’illustres Centraliens comme Valérie Masson Delmotte, Philippe Bihouix et Karim Duval mais aussi de simples mortels comme Timothée Parrique, Alex Montvernay ou encore Camille Étienne.

Matthieu est aujourd’hui porte-parole de TV4Planet, écrit son deuxième spectacle sur la démocratie et croit plus que jamais dans le lien entre Transition écologique et projets artistiques : il participe d’ailleurs avec 5 autres artistes à la saison 3 de NEXT.

Le Café s’articulera en 3 temps :

extraits de son spectacle en cours d’écriture,

échanges avec l’assistance,

poursuite des échanges autour d’un pot.

Nous vous y attendons nombreux !

Les Cafés Frappés sont des rencontres d’information et d’action citoyenne sur les impacts de nos modes de consommation et de production et sur les bénéfices des solutions alternatives, ouvertes à tou·te·s. Pour plus d’informations (cafés précédents, affiches, diapositives, comptes-rendus…), rendez-vous ici.

L’équipe des Cafés Frappés (cafes-frappes@listes.centralesupelec.fr) : Irina Jaubert, Fabien Bellet, Anne-Sophie Mouronval, Cécile Devienne, Capucine Toulemonde

Matthieu Brillard