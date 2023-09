Soirée lecture littéraire du roman Le meilleur des mondes de Aldous Huxley (extraits) par l’actrice Marianne Basler accompagnée musicalement CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau Gif-sur-Yvette, 17 octobre 2023, Gif-sur-Yvette.

Soirée lecture littéraire du roman Le meilleur des mondes de Aldous Huxley (extraits) par l’actrice Marianne Basler accompagnée musicalement Mardi 17 octobre, 18h00 CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau Entrée gratuite sur inscription jusqu’au 13 octobre 2023

L’oeuvre : Le Meilleur des mondes évoque une société futuriste et eugéniste, très hiérarchisée, divisée en différentes castes dont les individus, conçus artificiellement, sont conditionnés biologiquement et psychologiquement afin de garantir la stabilité et la continuité du système. Au cours de ce récit plein d’humour noir, le lecteur découvre un grand nombre de personnages dont notamment Bernard Marx, individu rebelle appartenant à la caste supérieure de cette société et John, un « sauvage », car indépendant, né d’une femme et vivant en dehors de ce système social imposé aux êtres humains.

Accès :

parking Eiffel: 2 Rue Noetlzin 91190 Gif-sur-Yvette

parking Digiteo Pcri, rue Raimond Castaing 91190 Gif-sur-Yvette

A propos de Marianne Basler (photo en pièce jointe) :

* nomination César du meilleur espoir féminin pour Rosa la rose

nomination Molière de la révélation théâtrale pour Chimène dans Le Cid

nomination Molière de la meilleure comédienne pour Trahisons

Marianne Basler a travaillé au théâtre et au cinéma avec Jacques Lassalle, Jean-Louis Martinelli, Jacques Rivette, Woody Allen, Brigitte Rouan, Mickael Hers, Jacques Deray, Claude Goretta, Paul Vecchiali, Jalil Lespert, Maïwenn… et dans de nombreuses fictions à la télévision. Au théâtre, elle a récemment adapté et interprété magnifiquement L’autre fille d’Annie Ernaux.

Réalisatrice et lectrice (de 35 lectures-spectacles)

Accompagnement musical par Caroline Perrin (CRD Orsay)

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues – Théâtre Joël Rousseau 9 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00

