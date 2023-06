Les Gueules des Bois – Tartuffe, ou l’Imposteur de Molière CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau Gif-sur-Yvette, 4 juin 2023, Gif-sur-Yvette.

Les Gueules des Bois – Tartuffe, ou l’Imposteur de Molière 4 – 8 juin CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau Entrée Libre

Dans le manoir d’Orgon vit un homme de foi,

L’ainsi nommé Tartuffe y fait régner sa loi.

Toute la maisonnée endure ses leçons,

Et sa dévotion plaît fort au pieux Orgon.

Alors que sa famille crie à l’hypocrisie

Et voit d’un mauvais œil cette cagoterie,

Orgon ne voit en lui qu’un garçon pauvre et saint

Qui a bien mérité ses quatre coups de vin.

Est-il un vrai croyant ou bien un faux dévot ?

Venez le découvrir au théâtre Rousseau !

Les Gueules des Bois ? vous proposent, pour leur dernière pièce de l’année, de découvrir le Tartuffe, ou l’Imposteur de Molière ! Venez partager ce moment avec nous, au théâtre Rousseau (bâtiment Bouygues de Centrale Supélec), le :

-Dimanche 04/06 à 19h30

-Mardi 06/06 à 19h00

-Jeudi 08/06 à 20h00

Entrée GRATUITE !

CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau Gif-sur-Yvette

théâtre art

Les Gueules des Bois