L'Université Paris-Saclay a le plaisir de vous convier à

la Lecture littéraire de son seule-en-scène Odile et l’eau (durée :1h15)

suivie de la Projection de son film Rêve de mouette (durée :1h07)

par ANNE BROCHET*

LE 14 FEVRIER 2023, à 18H

Au théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec

9 rue Joliot-Curie

Bâtiment Bouygues (rdc)

91190 Gif-sur -Yvette Anne Brochet y évoque son journal de piscine puis ses rêves à Hollywood. L’autrice

y égale l’actrice, par l’originalité et l’humour de ses deux créations.

début de la lecture à 18h, le 14 février 2023 au théâtre Joël Rousseau de CentraleSupelec

organisée par l’Université Paris-Saclay.(entrée gratuite) parking Eiffel: 2 Rue Noetlzin 91190 Gif-sur-Yvette

parking Digiteo Pcri, rue Raimond Castaing 91190 Gif-sur-Yvette * César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film Tous les matins du monde de Alain Corneau

Nommée au César de la meilleure actrice pour Roxane dans le film Cyrano de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu

Prix Romy Schneider

Romancière ( éditée au Seuil) et réalisatrice saluée par la critique Inscription avant le 10 février à: patrice.godard@universite-paris-saclay.fr

