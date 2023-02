Café Frappé « Bâtiment à énergie positive : rêve ou réalité ? » CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau, 9 février 2023, Gif-sur-Yvette.

Pour ce Café Frappé, nous recevrons Thierry Bièvre, président et fondateur du Groupe Elithis

CentraleSupélec , bâtiment Bouygues, Théâtre Joël Rousseau 9 rue Joliot Curie 91190 GIF SUR YVETTE Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

En 2009, la tour Elithis, démonstrateur de bâtiment tertiaire à énergie positive de grandes dimensions, voyait le jour à Dijon. Depuis, Elithis arrive à concevoir et construire des logements pour lesquels la facture énergétique est réduite à 0 €, avec des coûts de construction standards.

Qu’attendons-nous collectivement pour généraliser ce type de bâtiments, d’autant plus en cette période de fort renchérissement des énergies?

Pour quelles raisons les grandes entreprises du bâtiment n’adoptent-elles pas la même approche?

Quels en sont les freins et les leviers d’action ?

Pour nous aider à comprendre la situation, Thierry Bièvre nous fera part de son expérience sur le sujet, des écueils rencontrés et des solutions entrevues pour y remédier.

Thierry Bièvre est président et fondateur du Groupe Elithis et président du pôle de compétitivité « Fibres-Énergivie ». Il est également président et fondateur de « Terra Ethica », association de loi 1901 fédérant un réseau de professionnel·les impliqué·es dans la lutte contre le réchauffement climatique et la Responsabilité Sociale et Environnementale.

Les Cafés Frappés sont des rencontres d’information et d’action citoyenne sur les impacts environnementaux et sociaux de nos modes de consommation et de production et sur les bénéfices des solutions alternatives, ouvertes à tou·te·s. Ils sont organisés par une équipe de CentraleSupélec constituée d’élèves-ingénieur·e·s, de personnels enseignants et non enseignants et d’alumni. Pour plus d’informations (cafés précédents, affiches, diapositives, comptes-rendus…), rendez-vous ici.



