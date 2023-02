Journée d’accueil des doctorants de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100 Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Journée d’accueil des doctorants de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100, 21 mars 2023, Gif-sur-Yvette. Journée d’accueil des doctorants de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes Mardi 21 mars, 13h30 CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100

Entrée libre sur inscription

La Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes orgnaise sa journée d’accueil des doctorants de première année CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100 9 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Programme Accueil Mot de Bienvenue, Quizz sur l’éco-système

Présentation de l’éco-système

Présentation de la MDD (Tout sauf formation)

Témoignages de doctorants

Formation doctorale (GS SIS, MDD, Eugloh, Writting Center) Tables rondes Publications, bibliométrie et science ouverte (outils identité chercheurs, pratiques dans les disciplines)

Mobilité Internationale

Bien-être, santé, handicap Clôture journée d’accueil Restitution des ateliers/tables rondes et mot de fin

Prix de thèse de la GS SIS

Prix impact science et prix impact innovation Cocktail

Stands

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T13:30:00+01:00

2023-03-21T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100 Adresse 9 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Gif-sur-Yvette lieuville CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100 Gif-sur-Yvette Departement Essonne

CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100 Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Journée d’accueil des doctorants de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100 2023-03-21 was last modified: by Journée d’accueil des doctorants de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100 CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, Salle e.100 21 mars 2023 bâtiment Bouygues CentraleSupélec Gif-sur-Yvette salle e.100 Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne