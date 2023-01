Café science CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Café science CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100, 2 février 2023, Gif-sur-Yvette. Café science Jeudi 2 février, 13h00 CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 Organisés avec le soutien de la Fondation CentraleSupélec, les cafés science nous offrent l’occasion de découvrir un sujet de recherche mené dans l’un des laboratoires de CentraleSupélec. CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 3 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Le concept : une présentation de ses travaux par un chercheur, auquel vous pourrez ensuite poser vos questions, puis échanger autour d’un café. Pour ce premier rendez-vous, nous aurons le plaisir d’accueillir Arnaud Buch (laboratoire LGPM). Il nous parlera de ses recherches et sa collaboration avec la NASA pour la mission DragonFly. En effet, Arnaud travaille à la conception d’une expérience qui partira sur un satellite de Saturne, Titan, chercher des traces et l’origine de la vie. Cette rencontre promet d’être passionnante, elle est ouverte à tous et nous vous attendons nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-02T13:00:00+01:00

2023-02-02T14:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 Adresse 3 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Gif-sur-Yvette lieuville CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 Gif-sur-Yvette Departement Essonne

CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Café science CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 2023-02-02 was last modified: by Café science CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 2 février 2023 CentraleSupélec bâtiment Bouygues E100 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne