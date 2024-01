Cycle de conférences AllCAN L’action pour le climat et la biodiversité CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, E.070 (Théâtre Rousseau) Gif-sur-Yvette, lundi 12 février 2024.

Cycle de conférences AllCAN L'action pour le climat et la biodiversité Du 12 au 15 février 2024 (18h à 20h) un cycle de 4 conférences sur les conditions de la transition écologique de la France

L’Objet Interdisciplinaire AllCAN propose un nouveau cycle de conférences à propos des conditions de mise en œuvre de la transition écologique en France.

Après avoir dressé le constat en septembre dernier avec Valérie Masson-Delmotte, Gabrielle Bouleau, Nathalie de Noblet-Ducoudré et Vincent Bontems , ce second cycle de l’année ouvre sur les solutions et les actions à mettre en place pour relever ces défis.

Du 12 au 15 février 2024 (18h à 20h) nous aurons la chance d’écouter à CentraleSupélec (Théâtre Rousseau, Bâtiment Bouygues) :

Jean-Louis Bergey, coordinateur prospective de l’ADEME;

Harold Levrel, professeur d’économie écologique à AgroParisTech;

Claire Tutenuit, déléguée générale des Entreprises pour l’Environnement;

Sophie Devienne, professeur d’agriculture comparée à AgroParisTech

CentraleSupélec, Bâtiment Bouygues, E.070 (Théâtre Rousseau) 9 Rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

