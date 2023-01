IA / Chaire de Biotechnologie CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

IA / Chaire de Biotechnologie CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot, 26 janvier 2023, Gif-sur-Yvette. IA / Chaire de Biotechnologie Jeudi 26 janvier, 14h00 CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot Le HUb IA de CentraleSupélec a le plaisir de vous inviter ç la présentation des activités en Machine Learning de la Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec. CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T14:00:00+01:00

2023-01-26T16:30:00+01:00 IA

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot Adresse 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot Gif-sur-Yvette Departement Essonne

CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

IA / Chaire de Biotechnologie CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot 2023-01-26 was last modified: by IA / Chaire de Biotechnologie CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot CentraleSupélec, bâtiment Bouygues amphi Peugeot 26 janvier 2023 bâtiment Bouygues amphi Peugeot Gif-sur-Yvette CentraleSupélec Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne