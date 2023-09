Open science month 2023 CentraleSupélec – Bât. Bouygues – Amphithéâtre sc. 071 Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette Open science month 2023 CentraleSupélec – Bât. Bouygues – Amphithéâtre sc. 071 Gif-sur-Yvette, 3 octobre 2023, Gif-sur-Yvette. Open science month 2023 3 et 27 octobre CentraleSupélec – Bât. Bouygues – Amphithéâtre sc. 071 Gratuit sur inscriptions Open science month 2023 Climat et société L’Université Paris-Saclay engagée pour la science ouverte ! Du 3 au 27 octobre 2023, l’Université Paris-Saclay organise l’Open Science Month : un mois dédié à la science ouverte. avec des conférences, des webinaires thématiques et des points de rencontre pour découvrir ou approfondir vos connaissances en matière de science ouverte. Cette année, la cérémonie d’ouverture aura pour thème le climat.

Vos référents recherche science ouverte seront à votre disposition sur les points de rencontre installés dans chaque établissement ou pour des rendez-vous individuels, à la demande, afin de répondre à vos questions pratiques.

N'hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire !

CentraleSupélec – Bât. Bouygues – Amphithéâtre sc. 071
3 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette

