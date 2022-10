Table ronde « Limites planétaires » animée par Audrey Boehly CentraleSupélec – Amphithéâtre Michelin, 13 décembre 2022, Gif-sur-Yvette.

Entrée libre après inscription

Six des neuf limites planétaires déterminant l’habitabilité de la Terre ont été franchies, dont deux depuis le début de l’année. Eau, énergie, métaux, terres agricoles, …

Six des neuf limites planétaires déterminant l’habitabilité de la Terre ont été franchies, dont deux depuis le début de l’année. Eau, énergie, métaux, terres agricoles… Nous consommons plus de ressources que la planète ne peut nous en fournir. Quelles sont les solutions à notre disposition dès aujourd’hui pour changer de trajectoire ? Pour en parler, nous recevrons :

– Philippe Bihouix, ingénieur centralien, spécialiste des ressources minières et auteur de « L’âge des low-tech ».

– Marc Dufumier, agronome, professeur honoraire à AgroParisTech et expert auprès de la FAO (organisation des nations unis pour l’alimentation et l’agriculture).

– Florence Habets, hydrogéologue et hydroclimatologue, directrice de recherche et enseignante à l’Ecole Normale Supérieure.

– Matthieu Auzanneau, directeur du Shift Project et auteur de « Pétrole : le déclin est proche ».

Audrey Boehly est ingénieure chimiste de formation, et journaliste scientifique spécialiste de l’environnement. Après avoir travaillé dans la presse, notamment à la rédaction du magazine Sciences et Avenir, elle se consacre désormais à des projets personnels liés aux enjeux écologiques. Autrice du podcast “Dernières Limites”, une enquête sur les limites planétaires, elle est aussi enseignante et conférencière.



