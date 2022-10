NOBELLES – Cérémonie pour les oubliées du prix Nobel CentraleSupélec – Amphithéâtre Michelin Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Nous sommes heureuses de vous inviter à notre prochaine représentation : le 19 octobre 2022 à 18h30 CentraleSupélec – Amphithéâtre Michelin 8 Rue Joliot Curie – Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Depuis dix ans, la Comédie des Ondes met à l’honneur des femmes scientifiques et se bat contre les stéréotypes de genre en sciences. Les objectifs sont multiples : donner des repères sur la place des femmes en sciences aux jeunes, déconstruire les stéréotypes sur les métiers, et donner confiance aux fille. La nouvelle création NOBELLES s’inscrit dans la continuité de ce travail : nous souhaitons rendre justice aux femmes scientifiques encore trop méconnues, des pionnières à celles d’aujourd’hui. Partenaires : RAVIV – Réseau des Arts vivants en Ile de France, Centre Hubertine Auclert, Sciences Essonne

