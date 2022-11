Ciné-Concert de l’orchestre d’harmonie des Orchestres du Plateau de Saclay (OPS) CentraleSupélec – Amphithéâtre Janet Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Ciné-Concert de l’orchestre d’harmonie des Orchestres du Plateau de Saclay (OPS) CentraleSupélec – Amphithéâtre Janet, 15 décembre 2022, Gif-sur-Yvette. Ciné-Concert de l’orchestre d’harmonie des Orchestres du Plateau de Saclay (OPS) Jeudi 15 décembre, 20h30 CentraleSupélec – Amphithéâtre Janet

Entrée gratuite, participation libre

Venez célébrer nos 10 ans d’existence à travers ce ciné-concert de l’orchestre d’harmonie des OPS. CentraleSupélec – Amphithéâtre Janet Bâtiment Breguet – 3 rue Joliot Curie – Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France Venez fêter les 10 ans des Orchestres du Plateau de Saclay au cours d’une soirée exceptionnelle ! Au programme : un ciné-concert pour rendre hommage à 2 très grands compositeur de musiques de films, John Williams et Hans Zimmer !

Star wars, la liste de Schindler, Kung fu Panda ou encore le Roi Lion seront au rendez vous pour vous faire (re)vivre les meilleurs moments de ces films.

