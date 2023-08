Venez visiter cette centrale solaire ! Centrale solaire Les Clapas La Cavalerie, 16 septembre 2023, La Cavalerie.

Venez visiter cette centrale solaire ! Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00 Centrale solaire Les Clapas Gratuit. Entrée libre. Prévoir chaussures de marche, protection solaire et eau si besoin. Départ des groupes à heure fixe : 10h, 11h, 12h et 14h. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de visite libre. Pas de visite en cas de pluie.

La centrale solaire est l’une des plus grandes centrales solaires au sol de l’Aveyron, occupant plus de 10 hectares. Construite sur un ancien délaissé de l’autoroute A75, elle génère une production électrique équivalente à la consommation de 5 500 habitants.

Pour la première fois, elle ouvrira ses portes au grand public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023. Cette installation technique remarquable, en tant que source de production d’énergie renouvelable, a été réalisée grâce au savoir-faire des équipes de construction et de raccordement électrique.

Les visites guidées permettront de comprendre le fonctionnement scientifique de l’énergie photovoltaïque, les caractéristiques techniques de la centrale, son portage par une société qui associe la Commune et la Communauté de communes, ainsi que les usages de l’électricité produite. Les guides répondront également aux questions des visiteurs.

Cette initiative est organisée par Corfu Solaire (Terre et Lac) en collaboration avec la commune de La Cavalerie.

©Terre et Lac