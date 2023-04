Centrale Place – Loxymore On Stage : Kima, Kiddyskur, Larose, Implaccable, Rengy La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

L’oxymore on stage : Kima, Kiddyskur, Larose, Implaccable, Rengy seront présents à l’événement Centrale Place. Centrale Place présente la crème du rap francophone. Cette soirée a lieu dans le cadre de la deuxième édition de Centrale Place, du 9 au 13 mai 2023. Créé par La Place, cet événement de rap en plein cœur de Paris mettra à l’honneur les valeurs sûres du rap francophone comme la scène actuelle.

En partenariat avec Westfield Forum-des-Halles, cette édition proposera de nouveau une série de concerts gratuits en extérieur sous la Canopée, sur la terrasse -1. Retrouvez toute la programmation sur le site de La Place : https://laplace-paris.com/date/centrale-place-loxymore-on-stage-kima-kiddyskur-larose-implaccable-rengy// La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/o7f88a9e4575

