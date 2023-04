Centrale Place : La Place présente la crème du rap français actuel La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Centrale Place : La Place présente la crème du rap français actuel La Place, 28 avril 2023, Paris. Du vendredi 28 avril 2023 au samedi 13 mai 2023 :

.Public adolescents adultes. gratuit

Du 28 au 30 avril, la Place invite les pépites du rap français d’aujourd’hui pour la première édition de Centrale Place, 3 jours de concerts de rap indoor & outdoor en plein cœur des Halles ! En partenariat avec Westfield Forum des Halles, cette édition proposera une série de concerts gratuits en extérieur sous la Canopée, sur la terrasse -1. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/centrale-place-la-place-presente-la-creme-du-rap-francais-actuel/

centrale-place

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Place Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Place Paris

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Centrale Place : La Place présente la crème du rap français actuel La Place 2023-04-28 was last modified: by Centrale Place : La Place présente la crème du rap français actuel La Place La Place 28 avril 2023 La Place Paris Paris

Paris Paris