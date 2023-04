Centrale Place : la Place présente la crème du rap français actuel La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Les 9, 10, 12 et 13 mai 2023, Centrale Place revient pour une série de concerts de rap indoor & outdoor en plein cœur des Halles. Les 9, 10, 12 et 13 mai 2023, Centrale Place revient pour une série de concerts de rap indoor & outdoor en plein cœur des Halles. En partenariat avec Westfield Forum des Halles, cette édition proposera une série de concerts gratuits en extérieur sous la Canopée, sur la terrasse -1. Au programme, les valeurs sûres du rap francophone et les pépites du moment : Doums, Le Juiice, Rim’K, 8ruki, Mademoiselle Lou, Jey Brownie, Prinzly, Kay the Prodigy, Carla Genus & The Hotties, Lafleyne, Beeby, Anglade, Berry, Angie, Ash to the Eye, Kima, Kiddiskur, Mirai Rengy, Larose, DJ Andria, Implacable. Venez profiter de 4 jours rythmés par les artistes les plus en vogue du moment : artistes émergents, plateau 100% scène rap caribéenne, DJs… La programmation s’annonce exceptionnelle ! Sans oublier une soirée exclusive d’échange et de partage à l’occasion de la sortie du 2ème numéro du Magazine Mosaïque. 8ruki et Mademoiselle Lou, les deux artistes à la une de la couverture du magazine seront en live pour l’occasion. 8ruki, Mademoiselle LouAngie, Anglade, Ash To Eye, Beeby, Berry et LafleyneDoums, Carla GenusLoxymore On Stage : Kima, Kiddyskur, Larose, Implaccable, Mirai RengyRim’K, Le Juiice, Warm Up Dj AndriaJey Brownie, Prinzly, Kay The Prodigy

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/centrale-place-revient-pour-une-deuxieme-edition/

