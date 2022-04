Centrale Place – 3 jours de concerts de rap aux Halles La Place Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Centrale Place – 3 jours de concerts de rap aux Halles La Place, 28 avril 2022, Paris. Du jeudi 28 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

. payant Concerts plein air gratuits ! Concerts en intérieur : de 16 à 19 €.

Du 28 au 30 avril, la Place invite la crème de la scène rap française actuelle pour la première édition de Centrale Place, 3 jours de rap indoor & outdoor en plein cœur des Halles ! La Place met en lumière les valeurs sûres du rap français actuel pour la première édition de Centrale Place, avec trois jours de concerts dont une partie gratuite en plein air sur la terrasse -1 du Forum des Halles. Jeu. 28 avril INDOOR – La Place : Ratu$ – Tuerie – Tedax Max – Eesah Yasuke Ven. 29 avril INDOOR – La Place : • JMK$ + Finale Buzz Booster Île-de-France • Soirée Sixtion OUTDOOR – Terrasse Forum : A2H, Aketo, Alicia. & more hosted by Vicelow w/ liveband [Gratuit] Sam. 30 avril OUTDOOR – Terrasse Forum : Di-Meh – Vicky R – Davinhor [Gratuit] INDOOR – La Place : Sheldon – Zinée + 1ère partie Damlif La Place Forum des halles – La Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/date/centrale-place/ https://laplace-paris.com/date/centrale-place/

Illustration officielle événement ILLUSTRATION OFFICIELLE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Place Adresse Forum des halles - La Canopée Ville Paris lieuville La Place Paris Departement Paris

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Centrale Place – 3 jours de concerts de rap aux Halles La Place 2022-04-28 was last modified: by Centrale Place – 3 jours de concerts de rap aux Halles La Place La Place 28 avril 2022 La Place Paris Paris

Paris Paris