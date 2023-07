Visite guidée d’une centrale nucléaire Centrale nucléaire du Blayais Braud-et-Saint-Louis, 16 septembre 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Visite guidée d’une centrale nucléaire Samedi 16 septembre, 09h00 Centrale nucléaire du Blayais Gratuit. Sur inscription. À partir de 12 ans.

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière votre prise électrique ? Venez découvrir tout l’univers vivant de l’électricité en visitant les coulisses de nos sites ! Pour le grand public, pour les curieux et les passionnés, l’électricité aura toujours de quoi vous surprendre !​

Le saviez-vous ? EDF est l’entreprise la plus visitée de France !

Tout au long de l’année, vous serez accueilli sur les sites pour vous faire vivre l’aventure de l’électricité. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, EDF vous propose des visites guidées et des animations.

Partez à la rencontre de l’électricité, comme vous ne l’avez jamais imaginée !​

Centrale nucléaire du Blayais Le Bastion, 33820 Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine La centrale nucléaire du Blayais est un centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) situé non loin de la ville de Blaye, au cœur du marais du Blayais, dans la commune de Braud-et-Saint-Louis (Gironde). En service depuis 1981, elle est gérée par

« Électricité de France » et produit de l’électricité qui est injectée dans le réseau électrique français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

