[Visite guidée] Centrale Nucléaire de Penly Centrale nucléaire de Penly Petit-Caux, 25 juillet 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Après une conférence sur le fonctionnement de la centrale nucléaire de Penly, embarquez à bord du funiculaire, direction la salle des machines. Puis cap vers le belvédère pour découvrir l’emplacement potentiel des réacteurs EPR2, l’occasion de se projeter dans l’avenir le temps d’une visite.

Deux heures de visite, dès 12 ans. Réservation obligatoire..

2023-07-25 13:00:00 fin : 2023-07-25 16:30:00. .

Centrale nucléaire de Penly

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie



After a lecture on the operation of the Penly nuclear power plant, take the funicular to the engine room. Then head for the belvedere to discover the potential location of the EPR2 reactors, an opportunity to project yourself into the future for the duration of the visit.

Two-hour tour, age 12 and up. Reservations required.

Tras una charla sobre el funcionamiento de la central nuclear de Penly, tome el funicular hasta la sala de máquinas. A continuación, diríjase al mirador para descubrir la posible ubicación de los reactores EPR2, una oportunidad para proyectarse en el futuro durante toda la visita.

Visita de dos horas para niños a partir de 12 años. Imprescindible reservar.

Nach einem Vortrag über die Funktionsweise des Atomkraftwerks Penly können Sie mit der Standseilbahn zum Maschinenraum fahren. Dann geht es weiter zum Aussichtspunkt, um den möglichen Standort der EPR2-Reaktoren zu entdecken, eine Gelegenheit, sich während des Besuchs in die Zukunft zu versetzen.

Zweistündige Führung, ab 12 Jahren. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche