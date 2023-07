Découvrez une centrale nucléaire en démantelement Centrale Nucléaire de Fessenheim / EDF Blodelsheim, 16 septembre 2023, Blodelsheim.

Découvrez une centrale nucléaire en démantelement 16 et 17 septembre Centrale Nucléaire de Fessenheim / EDF Pour les visites, merci de vous inscrire directement sur notre site Internet en suivant le lien indiqué. Visites commentées et gratuites pour toute personne de plus de 12 ans révolus, sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

LES VISITES / A partir de 8h30

D’une durée de 2h environ, elles sont gratuites et accessibles à partir de 12 ans. Elles nécessitent obligatoirement une inscription préalable et la réalisation de formalités d’accès spécifique. Voir les créneaux de visite proposés et s’inscrire (lien cliquable). ATTENTION : clôture des inscriptions le 15 août.

LES ANIMATIONS / 10h-12h30 et 13h30-16h30

Proposées à l’espace Odyssélec Fessenheim qui jouxte la centrale, elles sont gratuites et en libre accès. L’exposition mettra en récit les objets issus de l’activité industrielle mais également de témoignages récoltés. Des objets du quotidien du travail (tenues, appareils de mesure) côtoient des objets de communication (« goodies », affiches) comme des objets emblématiques du site (panneau indiquant la production).

Les animations permettront de plonger en images et en sons au cœur de la salle des machines lorsqu’elle était en production, de découvrir la partie nucléaire des installations de façon immersive, au moyen de photos panoramique 360° ou encore d’en savoir plus sur l’organisation et le déroulement du démantèlement des installations, au travers d’une nouvelle scénographie dédiée.

Mise en service en 1977, la centrale de Fessenheim, située dans le Haut-Rhin, est la première centrale nucléaire à être arrêtée dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l'Energie qui vise à réduire la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français. En 43 ans d'exploitation, elle a produit 448 TWh d'électricité, soit l'équivalent de 30 ans de consommation électrique alsacienne.

Actuellement en phase de prédémantèlement, la centrale nucléaire de Fessenheim s’affirme, plus que jamais, comme une installation emblématique du patrimoine industriel alsacien. Son démantèlement débutera à horizon 2026 dès l’obtention du décret de démantèlement délivré par le ministre de la Transition écologique après enquête publique et avis de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. D’ici là, les années à venir seront consacrées à préparer les installations pour leur démantèlement. Stationnement gratuit et sécurisé sur le parking principal de la centrale nucléaire

