La centrale nucléaire de Chinon propose des visites de « La Boule », à l’occasion de ses 60 ans.

Le 14 juin 1963, EDF1 délivrait ses premiers mégawatts sur le réseau électrique français. Plus communément appelée « la Boule » de Chinon, cette sphère qui culmine à 47 mètres de hauteur fut initialement le tout premier réacteur nucléaire à usage civil en France.

Construit à partir de 1957, ce réacteur est entré en service en 1963 et a produit de l’électricité jusqu’en 1973. La Boule, reconvertie en musée depuis, est un trait d’union entre l’histoire de la production nucléaire et celle de son territoire depuis maintenant 60 ans.

Pendant une visite d’une durée de 2h30, accompagnés d’un guide-conférencier, les visiteurs pénètreront dans l’enceinte de l’édifice afin d’y découvrir sa salle de commande et son réacteur d’origine.

Ce patrimoine industriel unique en son genre, son architecture insolite sont le symbole d’une grande aventure industrielle !

Le Centre Nucléaire de Production d'Électricité (CNPE) de Chinon s'étend sur 155 hectares en bordure de Loire.

Implanté au sein du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, le CNPE de Chinon est installé sur le territoire de la commune d’Avoine à l’Ouest du département d’Indre-et-Loire.

