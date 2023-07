Visite guidée d’une tour aéroréfrigérante Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire Léré, 17 septembre 2023, Léré.

Visite guidée d’une tour aéroréfrigérante Dimanche 17 septembre, 08h30, 10h30, 13h30, 15h30 Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire À partir de 12 ans révolus. Inscription obligatoire 5 semaines à l’avance, envoi d’une copie recto verso d’une pièce d’identité et de la copie de la carte vitale. Tenue requise : chaussures plates et fermées, jambes et bras couverts.

Patrimoine vivant, c’est un des deux thèmes des JEP 2023 ! Le patrimoine de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire vit au rythme de la production d’électricité bas carbone. Découvrez l’intérieur de l’édifice le plus visible de la centrale : la tour aéroréfrigérante. Après une présentation en salle, rendez-vous au pied puis à l’intérieur de cette construction, pensée et conçue comme un système de refroidissement naturel.

Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire 18240 Léré Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire 02 48 54 50 92 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/756/events [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/756/events »}] La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire est composée de 2 réacteurs de 1300MW chacun, mis en service en 1987 et 1988. Elle produit chaque année l’équivalent de 4% de la consommation électrique française. L’Espace Odysselec, point de départ de toutes les visites du site est un batiment pyramidal situé sur le parking principal, en bordure de Loire. Un parking visiteurs est aménagé à proximité ainsi que des places PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Didier Marc – PWP