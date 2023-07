La visite de l’usine extraordinaire Centrale Nucléaire Dampierre-en-Burly, 16 septembre 2023, Dampierre-en-Burly.

La visite de l’usine extraordinaire 16 et 17 septembre Centrale Nucléaire Visite gratuite dès 12 ans avec inscriptions impératives sur le site visité EDF un mois avant la date de la visite.

Et découverte de la FARN !

Découvrez tous les secrets d’une production d’électricité bas carbone, sûre et pilotable. Imaginez-vous, pénétrer dans un bâtiment grand comme quatre terrains de foot, approcher des turbines et leurs 1 500 tours à la minute et sentir la chaleur des circuits de vapeur.

Au programme :

Une présentation, par un guide conférencier, du fonctionnement d’une centrale nucléaire.

La découverte de la salle des machines.

Un arrêt devant le bâtiment réacteur.

Et un zoom sur les évolutions de la centrale pour la rendre toujours plus sûre.

Exceptionnellement, les 16 et 17 septembre 2023, venez découvrir les locaux, les missions et les équipements de la FARN (Force d’Action Rapide du Nucléaire). Vous vivrez une expérience unique en découvrant cette unité unique au monde.

Centrale Nucléaire Montlevrier, 45570 Dampierre-en-Burly Dampierre-en-Burly 45570 Loiret Centre-Val de Loire 02 30 18 77 04 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/748/events Depuis 40 ans au service des Français, la centrale de Dampierre-en-Burly produit chaque jour l'électricité bas-carbone nécessaire au quotidien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

@ EDF