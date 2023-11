COURSE NOCTURNE Centrale nucléaire Cattenom, 8 décembre 2023, Cattenom.

Cattenom,Moselle

Participez à la traditionnelle course à pieds nocturne de 10 kilomètres organisée par la Centrale de Cattenom en association avec Tout Cattenom Court au profit du Théléthon. Infos et inscription par mail.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 16:30:00 fin : 2023-12-08 . 5 EUR.

Centrale nucléaire Espace EDF Odyssélec

Cattenom 57570 Moselle Grand Est



Take part in the traditional 10-kilometer night run organized by the Cattenom power plant in association with Tout Cattenom Court in aid of the Théléthon. Information and registration by e-mail.

Participe en la tradicional carrera nocturna de 10 kilómetros organizada por la central eléctrica de Cattenom en asociación con Tout Cattenom Court a beneficio del Théléthon. Información e inscripciones por correo electrónico.

Nehmen Sie am traditionellen 10-km-Nachtlauf teil, der von der Centrale de Cattenom in Zusammenarbeit mit Tout Cattenom Court zugunsten des Théléthon organisiert wird. Infos und Anmeldung per E-Mail.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS