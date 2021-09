Villard-Bonnot Villard-Bonnot Isère, Villard-Bonnot Centrale hydroélectrique FREDET BERGES Villard-Bonnot Villard-Bonnot Catégories d’évènement: Isère

Centrale hydroélectrique FREDET BERGES Villard-Bonnot, 17 septembre 2021, Villard-Bonnot. 2021-09-17 14:00:00 – 2021-09-17 17:00:00 rue Alfred Fredet rdv téléphonique

Villard-Bonnot Isère Villard-Bonnot La société hydroélectrique FREDET-BERGES (SHFB) évolue notamment sur le secteur d’activité de la production et de la distribution d’électricité bienvenue@villard-bonnot.fr +33 4 76 45 79 45 http://www.villard-bonnot.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villard-Bonnot Autres Lieu Villard-Bonnot Adresse rue Alfred Fredet rdv téléphonique Ville Villard-Bonnot lieuville 45.237#5.888