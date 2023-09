Cet évènement est passé À la découverte de la centrale hydroélectrique de Madières ! Centrale hydroélectrique EDF de Madières Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’Évènement: Hérault

À la découverte de la centrale hydroélectrique de Madières !

Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00

Centrale hydroélectrique EDF de Madières
D25, 34520 Saint-Maurice-de-Navacelles
Saint-Maurice-Navacelles

Gratuit. Sur inscription. Durée 1h. Tout public, adapté aux enfants.

Qu'est-ce qu'une centrale hydroélectrique ? À quoi servent les barrages ? Comment fabrique-t-on de l'énergie hydraulique ? Découvrez la centrale hydroélectrique EDF et rencontrez un représentant de l'équipe chargé de son exploitation.

Contact: 04 67 88 86 44
https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr

Hérault, Occitanie
©EDF

