Dans le cadre de la visite guidée de la centrale hydroélectrique de Saint-Georges dans l'Aude, vous découvrirez l'hydroélectricité, son principe de fonctionnement et sa salle des machines. Profitez d'une visite guidée par un salarié d'EDF Hydro Sud-Ouest de la salle des machines de l'usine en fonctionnement.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 19 par visite. Chaussures fermées obligatoires.

16 et 17 septembre

En venant d'Axat, avant les Gorges de Saint-Georges, vous trouverez la centrale hydroélectrique, inaugurée le 25 décembre 1900 par Joachim Estrade, ingénieur des arts et métiers (1857-1936).

Cette usine fut la première centrale pyrénéenne de haute chute, et la première à distribuer l’électricité dans les foyers grâce à un réseau de lignes haute tension. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

