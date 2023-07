Visite de la centrale de géothermie de Géotelluence Centrale Géotelluence Ivry-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Visite de la centrale de géothermie de Géotelluence Samedi 16 septembre, 09h00, 10h00, 11h00 Centrale Géotelluence Sur incription uniquement en indiquant le créneau souhaité dans le formulaire de contact (limité à 12 places par créneau)

Lors de la visite de la centrale gérée par Géotelluence vous découvrirez les locaux techniques qui permettent de produire de la chaleur grâce à la géothermie et à la récupération de la vapeur fournie principalement par l’usine d’incinération.

Sur incription uniquement en indiquant le créneau souhaité dans le formulaire de contact (limité à 12 places par créneau).

Les enfants sont les bienvenus s’ils restent sous la surveillance d’un adulte.

Pour votre confort et votre sécurité, les chaussures à talons ou ouvertes sont interdites.

Centrale Géotelluence 4 rue Galilée 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Ivry Port Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.rezomee.fr/reseau-chaleur-ivry/contact »}] La centrale Géotelluence fournit de la chaleur pour les besoins en chauffage et en eau chaude des abonnés des réseaux de chaleur de la ville d’Ivry situés sur la ZAC des Confluences, le centre-ville et la ZAC du Plateau. La chaleur est produite grâce à la géothermie et à la récupération de la vapeur fournie principalement par l’usine d’incinération. Ainsi, plus de 60 % de la production de chaleur provient d’une énergie renouvelable ou de récupération. RER B, BUS 323

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Ville d’Ivry-sur-Seine