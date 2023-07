Centrale nucléaire du Tricastin – Animations Scientifiques « Couronnes de fleurs » lumineuses » Centrale Electrique EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux, 24 avril 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Dessinez, découpez et assemblez afin de créer une belle couronne fleurie lumineuse et comprenez comment est produite l’électricité et ses nombreuses utilisations dans notre quotidien..

2023-04-24 15:00:00 fin : 2023-04-24 15:00:00. .

Centrale Electrique EDF du Tricastin Complexe nucléaire du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26131 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Draw, cut out and assemble a beautiful flower crown and understand how electricity is produced and its many uses in our daily lives.

Dibuja, recorta y monta una bonita corona luminosa y comprende cómo se produce la electricidad y sus múltiples usos en nuestra vida cotidiana.

Zeichne, schneide und baue einen schönen, leuchtenden Blumenkranz und verstehe, wie Elektrizität erzeugt wird und wie vielfältig sie in unserem Alltag verwendet wird.

Mise à jour le 2023-01-20 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence