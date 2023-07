Centrale nucléaire du Tricastin – Animations Scientifiques « Cabane à oiseaux » Centrale Electrique EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux, 19 avril 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Favorisez la biodiversité dans votre jardin en décorant des cabanes à oiseaux fleuries et lumineuses..

2023-04-19 15:00:00 fin : 2023-04-19 16:30:00. .

Centrale Electrique EDF du Tricastin Complexe nucléaire du Tricastin

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26131 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Encourage biodiversity in your garden by decorating bright and flowery birdhouses.

Fomente la biodiversidad en su jardín decorando pajareras alegres y floridas.

Fördern Sie die Artenvielfalt in Ihrem Garten, indem Sie blühende und leuchtende Vogelhäuschen dekorieren.

