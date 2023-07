Visite guidée de la centrale Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux Saint-Laurent-Nouan, 16 septembre 2023, Saint-Laurent-Nouan.

Visite guidée de la centrale 16 et 17 septembre Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux Visite à partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.

Les visiteurs doivent transmettre au moins 1 mois avant la visite la copie de la pièce d’identité et du n° de sécurité sociale personnel ainsi que l’adresse actuelle.

Après une rapide conférence sur la centrale, son fonctionnement et ses enjeux, partez à la découverte des installations et notamment de la salle des machines.

Centrale EDF de Saint-Laurent-des-Eaux 41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 45 84 11 https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-saint-laurent-des-eaux/presentation [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/739/events/472/animations »}] https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/739/events/472/animations La centrale de Saint-Laurent-des-Eaux se situe sur la commune de Saint-Laurent-Nouan dans le Loir-et-Cher (41). A mi-chemin entre Blois et Orléans, et à moins de 2h de Paris, elle s’étend sur 60 hectares.

La centrale fonctionne avec deux réacteurs de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée) d’une puissance unitaire de 900 MW et mis en service en 1981. En 2018, la centrale a produit 11,8 milliards de kWh.

Deux unités de production de type UNGG (Uranium Naturel Graphite Gaz) : Saint-Laurent A1 et Saint-Laurent A2, respectivement mises en service en 1969 et 1971, ont été arrêtées en 1990 et 1992.

Respectueux de l’environnement, le site de Saint-Laurent est certifié selon la norme environnementale ISO 14 001.

En 2018, plus de 770 salariés EDF et 250 prestataires permanents travaillent sur le site de Saint-Laurent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

EDF CNPE St Laurent