[Escape game] À partir de 12 ans Centrale EDF de Penly Petit-Caux, 25 octobre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

A l’occasion des vacances de la Toussaint, la centrale nucléaire de Penly propose un escape game à l’espace Odyssélec de la centrale nucléaire de Penly.

Votre mission pour sortir : trouver la production d’électricité nécessaire au réseau électrique national.

>Activité gratuite à faire en groupe – À partir de 12 ans – durée de 2h.

Centrale EDF de Penly

For the All Saints’ Day vacations, the Penly nuclear power plant is offering an escape game at the Odyssélec area of the Penly nuclear power plant.

Your mission is to find the electricity production needed for the national grid.

>Free activity for groups – From 12 years old ? 2h duration

Con motivo de las fiestas de Todos los Santos, la central nuclear de Penly propone un juego de escape en la zona Odyssélec de la central nuclear de Penly.

Tu misión para salir: encontrar la producción de electricidad necesaria para la red nacional.

>Actividad gratuita para grupos – A partir de 12 años ? 2h de duración

Anlässlich der Allerheiligenferien bietet das Kernkraftwerk Penly ein Escape Game im Raum Odyssélec des Kernkraftwerks Penly an.

Ihre Aufgabe für den Ausgang: Finden Sie heraus, wie viel Strom für das nationale Stromnetz produziert werden muss.

>Kostenlose Aktivität für Gruppen – Ab 12 Jahren ? Dauer 2 Stunden

