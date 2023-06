Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Bioge centrale edf Bioge Féternes, 16 septembre 2023, Féternes.

Visite guidée de la centrale hydroélectrique de Bioge 16 et 17 septembre centrale edf Bioge Visite Gratuite. Prévoir des chaussures fermées. Les groupes sont limités à 12 personnes.

Nous vous proposons de décourvir la centrale hydroélectrique de Bioge, son histoire, son fonctionnement et son exploitation avec les enjeux energetiques actuels.

Nous ferons un premier point en salle pour expliquer les subtilités de notre ouvrage. Les visiteurs pourront traverser la salle des machines avec les turbines en fonctionnement et voir les conduites forcées amenant l’eau des Dranses de Morzine et d’Abondance.

centrale edf Bioge Bioge Féternes 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sebastien.girardier@gmail.com »}] Centrale hydroélectrique construite dans les année 1930 continue de produire une énergie renouvelable et complètement décarbonée. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

EDF