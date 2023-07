Vacances d’été à la centrale de Civaux Centrale de Civaux Civaux, 11 juillet 2023, Civaux.

Vacances d’été à la centrale de Civaux 11 juillet – 29 août Centrale de Civaux Visite gratuite et sur inscription. Merci de fournir copies des pièces d’identité en cours de validité et numéro de sécurité sociale pour les visites sur les installations 3 semaines avant la visite.

Un programme sur mesure !

Pour les sportifs :

Randonnées vélo tous les lundis, les mardis et les vendredis matins de 9h30 à 11h30 (sur réservation)

Pour les curieux :

Visites des installations de la centrale

(sur réservation maximum 3 semaines avant la date de la visite) tous les lundis, mardi et vendredi après midi à partir de 14h!

Pour ceux de passage :

Visites guidées de l’espace Odyssélec pour appréhender les différents moyens de production d’électricité et le fonctionnement d’une centrale nucléaire. Visite du simulateur de conduite selon les disponibilités et sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.

Réseravtion par mail à civaux-decouverte@edf.fr ou via visiteredf.fr

Centrale de Civaux route de la centrale Civaux 86320 Vienne Nouvelle Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « civaux-decouverte@edf.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549835050 »}, {« type »: « link », « value »: « http://visiteredf.fr »}] [{« link »: « mailto:civaux-decouverte@edf.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T09:30:00+02:00 – 2023-07-11T11:00:00+02:00

2023-08-29T14:00:00+02:00 – 2023-08-29T17:00:00+02:00

centrale visite