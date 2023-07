Visite guidée du central téléphonique de la forteresse du Havre Central téléphonique du commandant de la forteresse allemande du Havre Le Havre, 16 septembre 2023, Le Havre.

Visite guidée du central téléphonique de la forteresse du Havre 16 et 17 septembre Central téléphonique du commandant de la forteresse allemande du Havre 2€, gratuit < ans, départs des visites à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17, durée 1h, accès par rue Félix Faure.

Bunker-abri et central téléphonique du commandant allemand de la forteresse (Festung) du Havre en 1944. Exposition sur les fortifications du Havre et le rôle de ce poste de commandement dans la chaîne organisationnelle de la Festung. Présentation de matériel de bunker allemand, reconstitution de diverses salles (bureau, salle de repos etc.), présentation de documents d’archives.

Accès : par la rue Felix Faure, ouvrage dans la rue G. Monod à 50 m à l’Est du carrefour avec la rue Felix Faure (suivre le fléchage « Exposition Mémoire et Patrimoine »).

Central téléphonique du commandant de la forteresse allemande du Havre Rue Gabriel-Monod, 76000 Le Havre

Olivier LE TINNIER