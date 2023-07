KILEMA à Rustavi (Georgie) – Art-Gene Festival Central Park Roustavi, 7 juillet 2023, Roustavi.

KILEMA à Rustavi (Georgie) – Art-Gene Festival Vendredi 7 juillet, 18h00 Central Park

Musique géorgienne et musique du sud malgache au programme avec CHVENEBUREBI et KILEMA

« Pas moins de seize styles de musique régionale se sont développés en Géorgie au cours des 2000 dernières années. Originaires de différentes régions de Géorgie, le groupe Chveneburebi propose une musique traditionnelle et des danses, qui retracent les coutumes et la manière de chanter de chacune de ces régions. Conçu pour être chanté a cappella, le chant traditionnel géorgien est avant tout une affaire de communauté, surgissant lors des rassemblements. On y chante: le travail, les voyages, le vin, l’amour, les naissances, les funérailles et les mariages… paroles entrecoupées de toasts à la paix, à la patrie, à la longue vie, à l’amour et à l’amitié.e »

source : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2022-2023/musiques/chveneburebi

« Membre d’une famille nombreuse, Clément Randrianantoandro (Tulear, Madagascar 1960) grandit entre instruments à corde et rythmes africains. Ce musicien international, s’inscrit en licence d’anglais, sous la pression de son père, mais engage très vite sa vie professionnelle vers sa véritable passion: la musique.

Il débute sa carrière artistique en collaborant avec différents groupes de musiciens aussi bien dans la capitale de son pays que dans sa ville natale, ce qui lui apporte la pratique et l’expérience nécessaires concernant les divers instruments musicaux traditionnels de Madagascar et également de musique moderne. […]

En 1999, KILEMA désire exprimer la fusion entre la musique des « racines » et celles appelées « musiques du monde ». Déjà installé à Cordoue (Espagne), il forme son propre groupe avec son frère Nesta et deux musiciens locaux, à la basse et à la percussion.

Actuellement, cet ambassadeur mondial de Madagascar, base non seulement son travail sur la musique, mais dirige également un programme d’ateliers pour enfants qu’il a lui-même élaboré afin de faire connaître la richesse de la culture malgache.’

source : http://www.kilema.es/biografiafr

Programme :

7 July – Rustavi,Central Park

« SHEREKILEBI »

« GAGA FRANI“

« CHVENEBUREBI & KILEMA » (AFRICA)

« FOLKLORE »

MADAGASCAR GEORGIE