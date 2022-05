CENTRAL PARC Derrière la mairie Montreuil-sur-Ille Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Derrière la mairie

L’association QUE PASSO ? présente CENTRAL PARC, un nouvel évènement qui aura lieu sur 2 jours (21 et 22 mai) Au programme : Djette SISTA BRO/HOWLIN’GRASSMAN le samedi. NUMA LOKENI, MO TI TEI TRIO le dimanche +Barbecue à dispo, buvette, petite restauration, Blind Test et plein d’autres surprises

5€ le samedi – Gratuit le dimanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T23:30:00;2022-05-22T12:00:00 2022-05-22T19:00:00

