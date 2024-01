Session Irlandaise Central Café Mesquer, vendredi 19 janvier 2024.

Session Irlandaise A partir de 19h30, violons, guitare, mandolyne et bande de joyeux,néanmois talentueux, musiciens, se retrouvent pour jouer ensemble de la musique irlandaise. Si vous aimez les ambiances chale… Vendredi 19 janvier, 19h30 Central Café Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T19:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

A partir de 19h30, violons, guitare, mandolyne et bande de joyeux,néanmois talentueux, musiciens, se retrouvent pour jouer ensemble de la musique irlandaise.

Si vous aimez les ambiances chaleureuses, la musique accoustique et la biere, vous êtes bienvenus!

Et comme d’habitude, on vous prépare des petites choses bio et locales à manger.

Central Café 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/session-irlandaise-mesquer.html »}]

CULTURE FAMILLE