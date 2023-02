6ème édition du Village des Initiatives du Fonds social européen + Centquatre, 16 mars 2023, Paris.

Entrée libre, sur inscription avant le 7 mars 2023

Cette nouvelle édition du Village des initiatives FSE marquera le lancement en France des programmes du FSE+ et du Fonds de transition juste (FTJ) 2021-2027.

Centquatre 5 rue Curial Quartier de la Villette Paris 75019 Île-de-France

Cet évènement sera l’occasion pour tous les acteurs engagés avec le soutien du FSE+ en faveur de l’inclusion, de l’emploi, de la formation et de la lutte contre la pauvreté, d’échanger sur leurs bonnes pratiques. Ces temps d’échanges permettent d’impulser des solutions et des changements nécessaires pour faire face aux défis des années à venir : accompagner de façon plus globale et innovante les personnes éloignées de l’emploi, adapter les compétences à la transition écologique et développer l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.

Pendant deux jours, le Village des initiatives FSE+ s’ouvrira aux réflexions, aux retours d’expériences, et aux nouvelles méthodologies à travers :

des débats prospectifs sur les politiques d’emploi, d’inclusion et de formation accueillant les points de vue d’experts venus d’horizons différents ;

des partages de bonnes pratiques, menés par des porteurs de projets et des professionnels engagés sur le terrain ;

des ateliers de co-construction sur les modalités de mise en œuvre des nouveaux programmes.

L’événement accueillera également la 4ème remise des Trophées des Initiatives FSE.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T08:00:00+01:00

2023-03-17T18:30:00+01:00