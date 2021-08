Grasse Tiers-Lieu Sainte Marthe Alpes-Maritimes, Grasse CentifoLab – Cycle Low Tech : Découverte et initiation, le mois de la Low Tech – Août 2021 Tiers-Lieu Sainte Marthe Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Au mois d’août au sein de notre Espace Numérique, c’est le mois de la Low Tech. À travers un cycle de 3 ateliers “bacs à sable”, venez vous initier à la Low Tech et découvrir les prototypes présents sur le lieu. Au programme, des ateliers pour comprendre l’utilité des capteurs de données et le fonctionnement d’un déshydrateur solaire connecté. Deux animations auront lieu dans le cadre des “Comm’Un Café”, ce sera l’occasion d’en savoir plus sur les FabLabs et d’apprendre à prototyper. Rejoignez-nous pour ce mois de la Low Tech au Tiers-Lieu Sainte Marthe au 21 avenue Chiris à Grasse !

Entrée libre, prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T13:30:00 2021-08-16T15:30:00;2021-08-23T13:30:00 2021-08-23T15:30:00;2021-08-26T18:00:00 2021-08-26T19:00:00;2021-08-30T13:30:00 2021-08-30T15:30:00;2021-09-02T18:00:00 2021-09-02T19:00:00

