Var Dans le cadre des célébrations du centenaire du Clos Saint-Bernard, le centre d’art commande des portraits du couple à de jeunes talents et à des artistes confirmés. mediation@villanoailles-hyeres.com +33 4 98 08 01 98 https://villanoailles.com/ Montée Noailles Centre-ville Hyères

