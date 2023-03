Centenaire Pierre Loti – Exposition Pierre Loti – Chapitres d’une vie au tournant du siècle Paimpol Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30 à la Halle, place Gambetta à Paimpol. Entrée libre.

Organisé par Milmarin avec la collection d’Hervé Le Jeune (Association Pierre Loti à Paimpol), en partenariat avec la mairie de Paimpol. Partez pour un voyage au sein de l’œuvre de Pierre Loti et découvrez les multiples facettes de cet homme complexe, chroniqueur de l’Histoire et la géographie du monde tel qu’il l’a connu au 19ème siècle. De Paimpol à Tahiti, de Pêcheur d’Islande à Madame Chrysanthème, une collection exceptionnelle de livres, correspondances et objets encore jamais exposés au public permet de naviguer de l’écrivain à son œuvre, du proche au lointain, de l’intime au paraître. Paimpol

