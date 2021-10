Longuyon Longuyon Longuyon, Meurthe-et-Moselle CENTENAIRE GEORGES BRASSENS Longuyon Longuyon Catégories d’évènement: Longuyon

Longuyon Meurthe-et-Moselle Longuyon Dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance de Georges Brassens, la ville de Longuyon vous propose un spectacle musical.

“Un copain d’abord” est un spectacle en 10 tableaux. C’est le fruit d’une création collective de M.Amargier, Mme et M. Maillard et de M. Di Pelino avec la participation de la chorale Canticorum de Longuyon qui fait découvrir ou redécouvrir Georges Brassens.

Représentations : samedi 13 novembre à 20h30 et dimanche 14 novembre à 15h00.

Entrée gratuite sur inscription préalable à l’office du tourisme du Longuyonnais, place Salvador Allende, par mail (ot-longuyonnais@orange.fr),ou par téléphone (03 82 39 21 21)

Passe sanitaire requis +33 3 82 44 55 00 service communication Longuyon dernière mise à jour : 2021-10-16 par OT LONGUYONNAIS

