Centenaire Félix Arnaudin Uzeste, 11 décembre 2021, Uzeste.

Centenaire Félix Arnaudin Uzeste

2021-12-11 14:00:00 – 2021-12-11 22:00:00

Uzeste Gironde Uzeste

EUR A l’occasion du centenaire de la mort de Félix Arnaudin (photographe et ethnographe des Landes de Gascogne), la mairie d’Uzeste et les Éditions Confluences vous proposent un moment fort.

Au programme :

14h : découvrez une collection de photographies de Félix Arnaudin et d’outils anciens typiques des Landes.

16h : tous les enfants de moins de 12 ans sont invités à participer à une animation musicale sur les « Comptines Gasconnes du temps d’Arnaudin ».

18h : conférence sur tous les aspects de l’œuvre et de la vie d’Arnaudin.

21h : à l’Estaminet, la compagnie Lubat proposera son expression de l’œuvre de Félix Arnaudin, un Récital Poïélitique mêlant textes, musique, poésie, contes et projections.

Toute la journée, la bibliothèque municipale d’Uzeste présentera à la vente une sélection de livres et les dernières parutions des Éditions Confluences.

A l’occasion du centenaire de la mort de Félix Arnaudin (photographe et ethnographe des Landes de Gascogne), la mairie d’Uzeste et les Éditions Confluences vous proposent un moment fort.

Au programme :

14h : découvrez une collection de photographies de Félix Arnaudin et d’outils anciens typiques des Landes.

16h : tous les enfants de moins de 12 ans sont invités à participer à une animation musicale sur les « Comptines Gasconnes du temps d’Arnaudin ».

18h : conférence sur tous les aspects de l’œuvre et de la vie d’Arnaudin.

21h : à l’Estaminet, la compagnie Lubat proposera son expression de l’œuvre de Félix Arnaudin, un Récital Poïélitique mêlant textes, musique, poésie, contes et projections.

Toute la journée, la bibliothèque municipale d’Uzeste présentera à la vente une sélection de livres et les dernières parutions des Éditions Confluences.

+33 5 56 25 33 11

A l’occasion du centenaire de la mort de Félix Arnaudin (photographe et ethnographe des Landes de Gascogne), la mairie d’Uzeste et les Éditions Confluences vous proposent un moment fort.

Au programme :

14h : découvrez une collection de photographies de Félix Arnaudin et d’outils anciens typiques des Landes.

16h : tous les enfants de moins de 12 ans sont invités à participer à une animation musicale sur les « Comptines Gasconnes du temps d’Arnaudin ».

18h : conférence sur tous les aspects de l’œuvre et de la vie d’Arnaudin.

21h : à l’Estaminet, la compagnie Lubat proposera son expression de l’œuvre de Félix Arnaudin, un Récital Poïélitique mêlant textes, musique, poésie, contes et projections.

Toute la journée, la bibliothèque municipale d’Uzeste présentera à la vente une sélection de livres et les dernières parutions des Éditions Confluences.

Musée d’Aquitaine

Uzeste

dernière mise à jour : 2021-11-26 par